Граждане в возрасте 60+ могут служить по контракту на небоевых должностях.

Граждане в возрасте более 60 лет не подлежат принудительной мобилизации. Однако теперь они могут добровольно вступать на военную службу по контракту. Об этом в своем Фейсбук сообщил народный депутат Роман Костенко.

По его словам, воинские части и территориальные центры комплектования армии (ТЦК) уже получили инструкции с алгоритмом действий должностных лиц по принятию на контрактную военную службу граждан в возрасте от 60 лет.

"Это означает, что процедура официально запущена - теперь вы можете обращаться в воинские части и ТЦК и СП для оформления необходимых документов", - написал Костенко.

Военная служба после 60: что надо знать

Как писал УНИАН, действующий в Украине режим мобилизации предусматривает принудительную отправку в армию мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако ТЦК имеют внутренние инструкции, которые рекомендуют мобилизовать мужчин после 50 лет исключительно в небоевые подразделения.

В июле этого года Верховная Рада приняла закон, который позволил мужчинам 60 лет и старше подписывать контракты на военную службу. До этого 60 лет законодательно был предельным возрастом для пребывания на военной службе (кроме высшего офицерского состава). Как объяснял тогда нардеп Костенко, этот закон открыл возможность для опытных специалистов помогать на небоевых и специализированных должностях.

