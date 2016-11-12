Суд разрешил обыск по месту жительства Савика Шустера и на его телеканале

Суд вынес решение о проведении обыска по месту жительства телеведущего Савика Шустера и на его телеканале 3S.tv.

Об этом Канал Савика Шустера 3S.tv сообщает в Facebook.

"Судья Печерского суда в закрытом заседании, без присутствия наших адвокатов, вынес постановление о проведении обыска по месту жительства Савика Шустера и на телеканале 3s.tv.", - сказано в сообщении.

Утверждается, что "по этому займу Савика вызывали на допрос. Он предоставил все исчерпывающие документы, но они пытаются нас добить. А депутатский донос организован НФ".

На странице обнародована скан-копия постановления суда, из которой следует, что решение об обысках Печерский райсуд Киева вынес еще 2 ноября по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №6 в рамках уголовного производства от 5 октября 2015 года, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов). Досудебное расследование производства осуществляется Следственным управлением финансовых расследований Государственной налоговой инспекции в Печерском районе Главного управления ДФС в г. Киеве.

Читайте такжеСуд отменил запрет Савику Шустеру работать в Украине

Как указывается в решении суда, досудебным расследованием установлено, что гражданин Канады, который с 2005 года постоянно проживает на территории Украины, в период июля-сентября 2008 года, получив на свой валютный счет 1 млн 340 тыс. евро в качестве процентного финансового кредита, который не был возвращен заимодателю в срок, указанный в договоре до 3 июля 2010 г., в нарушение Закона Украины "О налоге с доходов физических лиц", не представил в ГНИ по месту жительства декларацию о доходах и не уплатил налог с доходов физических лиц с суммы не возвращенного кредита заимодателю, чем уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщал УНИАН, в апреле Киевский городской центр занятости аннулировал телеведущему Шустеру разрешение на работу в Украине, объяснив свое решение "недостоверными сведениями в документах" и открытым в связи с этим уголовным производством.

28 апреля Госслужба занятости приостановила действие этого решения.

В июне Киевский окружной админсуд отменил решение об аннулировании разрешения на трудоустройство Шустеру.