Фатальная ошибка большинства пар - думать, что если они любят друг друга, все разногласия автоматически исчезнут, отметил психолог.

Американский психолог Марк Треверс назвал два самых важных урока, которые партнеры должны усвоить до брака. В своей статье для Forbes он отметил, что зачастую одной любви бывает недостаточно, чтобы поддерживать друг друга через все взлеты и падения в супружеской жизни.

"Тем не менее, когда браки распадаются, партнеры по привычке называют причинами "разлюбили друг друга" или "не подходят друг другу". Но в девяти случаях из десяти проблема не сводится к одному неверному выбору или к одной неудачной ночи. Чаще всего партнеры просто не знают, как быть женатыми, когда вступают в брак", - заявил он.

По его словам, есть определенные "уроки брака", которые каждая пара должна усвоить до того, как решит соединить свои жизни.

И вот какие два самых важных урока Треверс назвал, основываясь на десятилетиях психологических исследований:

Проблемы не исчезнут после слов "Да". Исследования доктора Джона Готтмана показывают, что около 69% проблем в браке являются "постоянными". Иными словами, большая их часть не решается раз и навсегда; их придется снова обсуждать и переосмысливать, снова и снова. Хотя это может показаться страшным, на самом деле это не плохо. Брак почти всегда объединяет людей с совершенно разными привычками, вкусами и темпераментами. Конфликты ожидаемы; гораздо более тревожно было бы постоянно соглашаться во всем. Фатальная ошибка большинства пар - думать, что если они любят друг друга, все разногласия автоматически исчезнут; любовь сама по себе "пронесет" через трудности. На самом деле ничего так не ведет к разочарованию, как такое мышление. Даже самые счастливые и здоровые пары ссорятся.

Брак - это не разовый выбор. Одна из самых устойчивых мифов о браке, что самая сложная часть - это день свадьбы. Мол, когда вы станете мужем и женой, произнесете клятвы и подпишете документы, все остальное само "встанет на свои места". Но это далеко от истины. Исследование 2014 года, опубликованное в Psychological Inquiry, утверждает, что современный брак часто воспринимается как инструмент личного удовлетворения, а не как союз для взаимной связи или даже любви. Современные супруги ожидают от партнера, что он будет чем-то вроде швейцарского ножа: соратником в воспитании детей, источником дохода, лучшим другом, доверенным лицом, вдохновением. Очень важно понимать: это требует усилий и внимательности. Это не происходит мгновенно. Хороший брак зависит от того, насколько вы сами хороший партнер. Брак - это не просто юридический или статусный термин. Это серия решений, которые вы принимаете каждый день и которые в итоге определяют, выживет ли ваша любовь.

Психолог констатировал, что полезно воспринимать брак не как разовый контракт, а как систему действий, которые нужно поддерживать ежедневно. В разные периоды эти усилия будут даваться легко, а иногда - очень тяжело. Но именно такой подход делает брак более устойчивым.

