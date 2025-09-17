Он поселился в Праге.

Финалист 15-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Денис Савенко признался о выезде из Украины. Повар рассказал, что его побудило к этому решению и где именно он планирует проживать за границей.

В своем Instagram, Денис откровенно рассказал о кардинальных изменениях в жизни, признавшись, что решение, которое он принял было "очень сложным, но необходимым сейчас". Он назвал главную причину переезда:

"Изменения в моей жизни начались с переезда. Я принял очень тяжелое для себя решение и сейчас нахожусь в Праге. На это было несколько причин. Первая - это я просто уже морально не выносил жизнь в Харькове. Такая ситуация не только в Харькове, но и в других городах. Есть люди, которые воспринимают спокойнее, есть люди, как я, которые не могут функционировать нормально, работать, жить жизнь под обстрелами".

Также на окончательное решение уехать из страны и выбор Чехии для своего дальнейшего проживания повлияло и то, что девушка Савенко находится именно там.

"Второе, и то, что очень классно, что здесь моя девушка, и мы теперь вместе. Ну и третье - это очень классная перспективная работа", - рассказал Денис.

Сейчас Денис Савенко строит новую жизнь за пределами родной страны, отмечая, что уже имеет определенные планы на будущее. Звезда "МастерШефа" не раскрыл, как именно покинул страну во время военного положения, но, вероятно, он воспользовался новым разрешением на выезд для мужчин до 22 лет.

