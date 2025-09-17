Курс гривни к евро установлен на уровне 48,77 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 18 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта незначительно ослабла - на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,77 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,20/41,23 грн/долл., а евро - 48,76/48,78 грн/евро.

Евро подскочило до четырехлетнего максимума относительно доллара 17 сентября, а золото достигло новых высот. Мировые рынки ожидают снижения ставок Федеральной резервной системой США.

Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты относительно корзины валют других крупных торговых партнеров, вырос на 0,1% до 96,723 после падения на 0,7% во вторник - самого низкого уровня с начала июля.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,35 гривни за доллар, а курс евро подорожал сразу на 55 копеек и составляет 49,20 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 гривни, а евро - по курсу 48,20 гривни за единицу иностранной валюты.

