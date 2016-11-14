В Днепропетровской области во время пожара в доме два человека погибли, еще трое – пострадали
12:41, 14 ноября 2016Происшествия
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В городе Каменское Днепропетровской области в результате пожара в доме два человека погибли, еще трое – пострадали.
Подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован в 02.25 / kyivobl.mns.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар в частном жилом доме на улице Степана Разина, 109, возник вчера, 13 ноября, в 23.07.
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«В результате пожара 2 человека погибли и 3 человека пострадали, они в состоянии средней тяжести госпитализированы в больницу», - говорится в сообщении.
Подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован в 02.25.
В результате пожара полностью уничтожен дом на площади 96 кв. м. Причина пожара устанавливается.
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