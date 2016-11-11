В Харькове горит мебельный цех, эвакуированы 50 человек (фото, видео)

Когда пожарные прибыли на место, то они увидели, что огнем охвачены одноэтажные здания производства, передает 057.

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"Всего горит около 600 квадратных метров территории. Это все одноэтажные здания. Сейчас мы боремся за сохранения двухэтажного дома, который рядом с цехами. Осложняет работу то, что сами цеха имеют деревянные конструкции и были заполнены мебелью и древесиной. По предварительным данным, это был цех по сборке мебели", - рассказал помощник начальника ГУ ГСЧС в харьковской области Игорь Лупандин.

Кроме того, проблемы для спасателей создает отсутствие на месте пожарных гидрантов. По словам пожарных, воду возят из реки Харьков.

Очевидцы пишут, что пожар произошел в здании бывшей макаронной фабрики.