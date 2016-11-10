В Харькове школьница едва не умерла на уроках из-за травмы, в медпункте ребенку не верили (видео)

Вызвать скорую отказывались, а матери о травме дочери сообщили лишь через два часа. Ребенка с кровоизлиянием и отеком мозга едва успели довезти до больницы, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас девочке больно разговаривать и глотать, а еще вчера она даже не поднималась с кровати. 8-летняя Настя Ниник улыбается, потому что еще не понимает, какая опасность ее миновала.

Рассказывает, что ее сбила девочка у столба, после чего Настя ударилась об пол. Из медпункта девочку отправили обратно на уроки. И только через два часа, когда Настя в пятый раз пожаловалась на боль, из школы позвонили маме.

Ее мать - Ирина Ниник - рассказывает, что преподаватели сразу предложили ей написать расписку, что она не имеет претензий к школе. В больницу их повезли на машине секретаря школы. Девочку сразу же забрали на МРТ, а оттуда - на операционный стол.

Читайте такжеВ Харьковской области в школе во время занятий скончалась 8-летняя ученица

Врачи ужаснулись. Говорят - еще час промедления и ребенка могли бы не спасти: у нее эпидуральное кровоизлияние и гематома, которая сжимает лобную область. Почему ребенку не вызвали "скорую", в школе объяснить так и не смогли.

Сейчас продолжается служебное расследование. Директор оправдывается - подчиненные вовремя не рассказали ей об инциденте. Настю уже завтра ждет новая операция, а потом месяцы реабилитации и риск развития эпилепсии. Мама девочки говорит: как только Настю выпишут из больницы, сразу же пойдет в прокуратуру.