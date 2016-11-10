На Одесчине преступная группировка, грабившая и похищавшая людей, предстанет перед судом

12:56, 10 ноября 2016
Происшествия
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Прокуратура Одесской области направила в Приморский районный суд обвинительный акт в отношении шести человек, подозреваемых в совершении грабежей и похищении человека.

суд судья / firestock.ru

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УСИ.

Как выяснилось, в течение 2015-2016 годов подозреваемые грабили и похищали людей, а также занимались мошенничеством. В декабре прошлого года участники преступной группы ограбили менеджера по сбыту ювелирной продукции и завладели серебряными изделиями, ломом золотого металла и компьютерной техникой.

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Группировка с помощью своей деятельности обогатилась на 800 тысяч гривен.

Напомним, правоохранители задержали их в мае этого года.

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