Киевлянин обустроил нарколабораторию прямо в своей квартире (фото)

В Киеве местный житель обустроил нарколабораторию и бокс для выращивания конопли прямо в своей квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в г. Киеве.

Отмечается, что в квартире правоохранители нашли 1,5 кг каннабиса, 10 г амфетамина и оборудование для изготовления психотропов. В гроу-боксе полицейские также обнаружили 16 кустов растений конопли.

Читайте такжеВ Киеве обнаружен наркопритон, в котором проживал 3-летний ребенок

«Изъятые наркотики психотропы предназначались для дальнейшего сбыта. Их стоимость на нелегальном наркорынке составляет более 150 тыс. грн.», - говорится в сообщении.

Решается вопрос о привлечении фигуранта к уголовной ответственности за незаконное выращивание конопли (ст. 310 УК Украины), сбыт наркотических средств (ст. 307 УК) и незаконные действия с оборудованием, предназначенным для изготовления психотропов (ст. 313 УК Украины).