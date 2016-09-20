На острове посреди Днепра нашли нарколабораторию по изготовлению амфетамина

Как сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции Черкасс, патрулируя водную акваторию реки Днепр 19 сентября, полицейские заметили свежие следы обуви на песке одного из островов. Проверив территорию, инспекторы патрульной службы обнаружили там свежевыкопанную яму. В этой яме полицейские обнаружили большое количество химикатов, кислот, спиртов, соединений ртути и других веществ, похожих на прекурсоры, для изготовления наркотических веществ.

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На место выехала следственно-оперативная группа Черкасского отдела полиции, которая провела необходимые следственные действия и изъяла находки. По предварительной информации, на острове действовала подпольная нарколаборатория, где с помощью найденных аппаратов и веществ изготавливался наркотик амфетамин.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия продолжаются в рамках открытых уголовных производств.