В Винницкой области при пожаре погибли двое взрослых и младенец

Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области, сообщение о пожаре поступило в спасательную службу 31 октября в 16:10.

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На место происшествия сразу прибыли 8 сотрудников Государственной пожарно-спасательной части №10 г. Гайсин.

В результате пожара погибли 67-летняя женщина-пенсионер, ее 43-летний сын и 10-месячный внук, тела которых до прибытия подразделения из дома вынес сосед.

Спасатели обследовали задымленные помещения, других пострадавших не обнаружили.

Вероятной причиной возгорания считают короткое замыкание удлинителя при использовании бытовых электроприборов.