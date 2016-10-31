В Винницкой области при пожаре погибли двое взрослых и младенец
22:01, 31 октября 2016Происшествия
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В селе Мытков Гайсинского района Винницкой области вследствие пожара погибли двое взрослых и 10-месячный младенец.
В результате пожара погибли двое взрослых и младенец / pmg.ua
Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области, сообщение о пожаре поступило в спасательную службу 31 октября в 16:10.
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На место происшествия сразу прибыли 8 сотрудников Государственной пожарно-спасательной части №10 г. Гайсин.
В результате пожара погибли 67-летняя женщина-пенсионер, ее 43-летний сын и 10-месячный внук, тела которых до прибытия подразделения из дома вынес сосед.
Спасатели обследовали задымленные помещения, других пострадавших не обнаружили.
Вероятной причиной возгорания считают короткое замыкание удлинителя при использовании бытовых электроприборов.
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