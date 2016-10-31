В Техасе мужчина в костюме Фредди Крюгера устроил стрельбу на вечеринке в честь Хэллоуина

Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию, передает ТАСС.

По его данным, несколько мужчин пришли на праздник и начали агрессивно себя вести, после чего один из них, одетый как персонаж фильма "Кошмар на улице вязов", вытащил пистолет и открыл стрельбу.

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Трое раненых были направлены в больницу, еще одна пострадавшая пыталась добраться до медучреждения на собственном автомобиле, но по дороге попала в ДТП.

Подобный случай произошел и в штате Нью-Йорк. Как ранее сообщило агентство Associated Press, неизвестные во время тематической вечеринки открыли стрельбу. В результате два человека погибли и пять получили ранения.