Смертельное ДТП в Житомирской области: двое водителей погибли еще один человек в реанимации

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, авария произошла 28 октября около 16.10 на 123 км автодороги Киев-Ковель-Ягодин между селами Осиповка и Шевченково.

Удалось выяснить, что на автодороге столкнулись автомобиль «SkodaOctavia», которым управлял 41-летний житель г. Овруча, который двигался в направлении Киева, и автомобиля «Hyundai Accent», за рулем которого был 43-летний житель г. Днепр, который двигался в направлении Коростеня.

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В результате ДТП водители автомобилей погибли на месте происшествия. Пассажир автомобиля «Hyundai Accent», 12-летний подросток - житель Киевской области, с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию в Малине.

Открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.