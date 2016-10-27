На Киевщине перевернулся автобус, много пострадавших

Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

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ДТП произошло в три часа ночи на 21 км автодороги Киев-Одесса, возле с. Вита-Почтовая.

«Водитель автобуса Mersedes-Benz 311 CDI, по неизвестным пока причинам, выехал на обочину и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось», - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель и десять пассажиров получили телесные повреждения. Причины ДТП устанавливаются.