Попытка теракта: на железнодорожном вокзале в Лисичанске нашли взрывчатку (фото)

В Лисичанске Луганской области правоохранители предупредили теракт на железнодорожном вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Луганской области.

В сообщении отмечается, что в отделение полиции поступило анонимное сообщение о том, что на вокзале в Лисичанске обнаружили подозрительный предмет в урне для мусора.

«В первую очередь, был эвакуирован персонал железнодорожного вокзала и граждане, которые находились в помещениях вокзала. 30 работников и пассажиров были немедленно эвакуированы из здания», - говорится в сообщении.

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Правоохранители, выехав на место, при помощи служебных псов обнаружили взрывной предмет на входе в вокзал. Оказалось, что это были три тротиловые шашки.

Сейчас работа вокзала восстановлена, а факт внесли в ЕРДР и квалифицировали по ст. 15, ст. 258 УК Украины (Покушение на совершение террористического акта).