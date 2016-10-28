Попытка теракта: на железнодорожном вокзале в Лисичанске нашли взрывчатку (фото)

15:59, 28 октября 2016
Происшествия
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Людей из помещения вокзала эвакуировали.

Людей и персонал, которые находились в помещениях вокзала сразу эвакуировали / фото lg.npu.gov.ua

В Лисичанске Луганской области правоохранители предупредили теракт на железнодорожном вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Луганской области.

В сообщении отмечается, что в отделение полиции поступило анонимное сообщение о том, что на вокзале в Лисичанске обнаружили подозрительный предмет в урне для мусора.

Подозрительный предмет обнаружили в урне для мусора / фото lg.npu.gov.ua

«В первую очередь, был эвакуирован персонал железнодорожного вокзала и граждане, которые находились в помещениях вокзала. 30 работников и пассажиров были немедленно эвакуированы из здания», - говорится в сообщении.

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Правоохранители, выехав на место, при помощи служебных псов обнаружили взрывной предмет на входе в вокзал. Оказалось, что это были три тротиловые шашки.

Правоохранители обнаружили тротиловые шашки в урне для мусора / lg.npu.gov.ua

Сейчас работа вокзала восстановлена, а факт внесли в ЕРДР и квалифицировали по ст. 15, ст. 258 УК Украины (Покушение на совершение террористического акта).

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