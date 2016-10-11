В Одессе у здания УСБУ мужчина обстрелял не остановившуюся маршрутку (видео)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении полиции в Одесской области, около 11:00 на перекрестке улиц Екатерининской и Еврейской у здания управления Службы безопасности Украины в области, молодой человек пытался остановить микроавтобус, а когда тот не остановился, достал травматический пистолет и начал по нему стрелять.

Читайте такжеОдин из причастных к взрыву у здания одесского УСБУ в сентябре 2015 года получил 4,5 года тюрьмы

Злоумышленника задержали специалисты, которые несут службу возле управления СБУ.

Как отметили в главке, предварительно установлено, что мужчина стрелял из устройства для отстрела резиновых пуль. Пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Отметим, что именно на перекрестке Екатерининской и Еврейской 27 сентября дотла сгорела маршрутка.

Ровно год назад, 27 сентября 2015 года возле одного из входов в здание одесского УСБУ, расположенном именно на этом углу, произошел мощный взрыв, который был признан терактом.