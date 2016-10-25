Помощник депутата Сейма Польши попался на контрабанде сигарет и янтаря (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник руководителя Госпогранслужбы Олег Слободян.

Отмечается, что вечером 24 октября около 23 часов в ППр "Краковец" на выезд из Украины следовал автомобиль "Крайслер" польской регистрации. Водитель, гражданин Польши 1995 года рождения заявил, что является помощником депутата сейма Польши и попросил о первоочередной проезд, поскольку следует со служебной целью и спешит в важных государственных делах.

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Но после осмотра авто под задним сиденьем и в багажном отделении обзорная погранично-таможенная группа выявила 2 тыс. 430 пачек сигарет с украинскими акцизными марками и 11,8 кг необработанного янтаря.

"Автомобиль и сигареты с янтарем изъяты. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.