В Киеве правоохранители изъяли более 118 кг нелегального янтаря

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

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«В ходе оперативной отработки информации ДКР СБ Украины прокуратурой Киевской области совместно со следователями СБУ в г. Киеве и области проведен осмотр места происшествия в Оболонском районе столицы, во время которого изъято 118 кг 200 г камней коричневого цвета, внешне похожих на янтарь, денежные средства в сумме 9260 долларов США, мобильные телефоны и весы», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, установлено, что указанные камни гражданин Украины приобрел в Ривненской области с целью дальнейшей его продажи в Китайской Народной Республике.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства дела о происхождении «солнечного камня», добавили в пресс-службе.