В Харькове суд взял под стражу подозреваемого в поставках суррогатного алкоголя

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение в конце прошлой недели принял Червонозаводский райсуд Харькова.

В ведомстве отметили, что суд не определял подозреваемому размера залога.

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Как сообщал УНИАН, в Харьковской области в результате отравления алкоголем скончались несколько десятков человек. В настоящее время задержан и сообщено о подозрении организатору суррогатного бизнеса, трем его пособникам и трем владельцам магазинов, где реализовывался некачественный алкоголь.

Досудебное расследование продолжается по факту сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков из недоброкачественного сырья, что привело к отравлению и гибели людей (ч. 3 ст. 204 УК Украины).

На прошлой неделе полиция в Харькове нашла 31-летнего посредника, который распространял суррогатный алкоголь. Прокуратура области объявила ему подозрение.