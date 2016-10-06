В Украине смертельный алкоголь забрал жизни 53 человек

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в целом по состоянию на вечер четверга в стране зарегистрировано 105 случаев отравления.

Читайте такжеВ Одесской области обнаружен цех по производству поддельного алкоголя элитных марок

Так, в Харьковской области еще один человек отравился в результате употребления некачественного алкоголя. Кроме того, умерли два человека, которые находились на лечении с 4 октября.

Вместе с тем в Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях новых случаев отравлений не зарегистрировано.

Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. Впоследствии смертельные случаи от отравления зафиксировали в Донецкой, Луганской, Николаевской и Житомирской областях.

Прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя.