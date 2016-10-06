В Украине смертельный алкоголь забрал жизни 53 человек
В Украине количество умерших от отравления фальсифицированным алкоголем возросло до 53 человек.
Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в целом по состоянию на вечер четверга в стране зарегистрировано 105 случаев отравления.
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Так, в Харьковской области еще один человек отравился в результате употребления некачественного алкоголя. Кроме того, умерли два человека, которые находились на лечении с 4 октября.
Вместе с тем в Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях новых случаев отравлений не зарегистрировано.
Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. Впоследствии смертельные случаи от отравления зафиксировали в Донецкой, Луганской, Николаевской и Житомирской областях.
Прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя.