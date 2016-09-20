Под Киевом убит директор Caparol в Украине (фото, видео)
В с.Крушинка Васильковского района Киевской области неизвестные убили директора предприятия по производству лакокрасочных изделий.
Как сообщили УНИАН в ГУ НП в Киевской области, убийство произошло сегодня около полудня.
Как отметили в полиции, пострадавший в поле возле одного из дачных кооперативов выгуливал собаку, там на него напали и убили с применением огнестрельного оружия неизвестные.
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По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры для установления обстоятельств происшествия и розыска преступников.
Как сообщили источники УНИАН в Нацполиции, убитый в Васильковском районе, - Павел Зможный 1974 года рождения. Такое же имя и у директора предприятия.
Ранее депутат Васильковского горсовета Николай Недилько на своей странице в Facebook сообщил, что убит директор компании Caparol в Украине.
Ресурс "Щит и меч Украины" также утверждает, что убит директор фирмы Caparol, и публикует видео с места события. Также отмечается, что его застрелили из автомата "Калашникова".