На Днепропетровщине Chevrolet столкнулся с встречным грузовиком: водитель погиб, ребенок в тяжелом состоянии

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области, 11 сентября в 11:50 в службу спасения "101" поступило сообщение от дежурного службы "102" о дорожно-транспортном происшествии на 246-м километре трассы "Харьков – Симферополь" вблизи села Варваровка Синельниковского района.

Как выяснилось, легковой автомобиль Chevrolet Lacetti, который двигался в направлении из города Запорожья, столкнулся с грузовым автомобилем MAN, который двигался в обратном направлении.

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В результате ДТП погиб мужчина, водитель легкового автомобиля, 1980 года рождения и пострадала дочь погибшего 2013 года.

По прибытию к месту вызова спасатели извлекли тело погибшего из автомобиля при помощи шанцевого инструмента.

Пострадавший ребенок направлен бригадой скорой медицинской помощи в областную детскую больницу в Днепре в тяжелом состоянии с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма".