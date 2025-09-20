Отмечается, что окончательная сумма, предоставленная ЕС и другими союзниками, будет зависеть от финансового положения Украины.

Европейский Союз продвигается вперед в реализации плана предоставления Украине средств за счет замороженных активов РФ. Об этом пишет Bloomberg.

"Есть готовность конструктивно сотрудничать по так называемым репарационным кредитам. Страны-члены считают это возможным путем вперед и мы должны подготовить все это относительно быстро", - отметил комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис после двухдневной встречи министров финансов ЕС в Копенгагене.

В то же время Европейская комиссия продвигает предложение, согласно которому активы не будут конфискованы.

По словам собеседников Bloomberg, денежный остаток будет заменен облигациями, чтобы РФ сохранила свои юридические права на активы. После чего этот остаток передадут Украине в виде различных займов, которые она не будет обязана возвращать, если Россия не возместит ущерб, который нанесла во время войны.

"Из зрелых активов было получено около 175 млрд евро (206 млрд долларов) наличности. Около 45 млрд евро используется в рамках отдельной программы помощи G7 для Киева, что оставит около 130 млрд евро, сказал один из информированных источников. Одним из наиболее чувствительных элементов, который имеет решающее значение для обеспечения юридической надежности механизма, являются гарантии, которые предоставят государства-члены", - объяснили в издании.

В то же время Домбровскис отметил, что механизм должен быть масштабирован, чтобы охватить и другие страны G7.

Отмечается, что окончательная сумма, предоставленная ЕС и другими союзниками, будет зависеть от финансового положения Украины. Однако министр финансов Сергей Марченко сообщал о дефиците финансирования в размере 18,1 млрд долларов на 2026 год.

"Мы не предлагаем конфискацию российских суверенных активов. Мы предлагаем, чтобы права России на эти активы остались в силе, но мы используем накопленные денежные остатки" - сказал комиссар по вопросам экономики ЕС.

Ранее министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что G7 переходит к "решительным" действиям, чтобы закончить войну в Украине. Известно, что политик председательствует на переговорах министров финансов стран "Большой семерки", в частности относительно планов использования замороженных российских активов за рубежом для помощи Украине.

По словам министра, G7 "больше не придерживается постепенного подхода, а действует решительно, чтобы положить конец войне".

В то же время в Сенате США предложили каждые 3 месяца выплачивать Украине средства из замороженных активов РФ. Соответствующий законопроект предусматривает перевод всех замороженных государственных активов РФ, находящихся под юрисдикцией США, на сумму около 5 миллиардов долларов США, на процентный счет.

"Перераспределение замороженных суверенных активов России - необходимый шаг для обеспечения Украины ресурсами для самообороны и восстановления своих сообществ. Важно отметить, что такой подход позволяет нам продолжать поддерживать Украину без дополнительных затрат для американских налогоплательщиков", - заверил сенатор-демократ Джинн Шахин.

