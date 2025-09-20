Он уверяет, что не имеет к ней претензий.

Украинский музыкант, автор песен, фронтмен рок-группы "Димна Суміш" и "The Gitas" Александр Чемеров раскрыл детали конфликта с певицей Тиной Кароль.

В подкасте на YouTube-канале "Пряма червона" он прокомментировал свои старые заявления о том, что Кароль много раз обещала посетить украинских бойцов с концертом в рамках "Культурного десанта", однако так не и не выполнила эти обещания:

"Мы хотели как-то привлечь Тину Кароль, но не получалось. Она обещала какие-то вещи, которые потом не дала. Об этом я когда-то сказал в интервью, и потом начали прилетать от нее какие-то приколы за это. Я знаю, что она тоже запускала ИПСО на организацию, на Николая...".

В то же время Чемеров уверяет, что не имеет личных вопросов к певице. Он говорит, что может быть прямолинейным или агрессивным, но точно не конфликтным.

Напомним, в интервью УНИАН Чемеров говорил, что Тина Кароль несколько раз "разводила" "Культурный десант" и не выступала перед бойцами. Он объяснил это страхом выступать на передовой.

