Также специалисты рассказали, где именно сажать чеснок.

Осень является одним из лучших периодов для работы в саду и огороде. Также это время для посадки чеснока, который является одной из самых простых культур для выращивания. Поэтому в Good Housekeeping рассказали, как и когда лучше сажать чеснок.

Виды чеснока

В целом существует два основных вида чеснока:

мягкий, имеющий гибкий стебель, который можно заплетать для более длительного хранения;

твердый, который имеет жесткий стебель, или побег, который также можно есть.

Отмечается, что твердый вид хорошо растет в холодном климате. Побег собирают в конце весны, благодаря чему растение направляет свою энергию на развитие большей луковицы.

Когда сажать чеснок?

Чеснок можно сажать в любое время с середины осени до заморозков (с октября по декабрь).

Как сажать чеснок?

Сначала выберите место под прямыми солнечными лучами, то есть такое, которое получает 6 и более часов солнечного света. Чеснок не любит влажных почв, поэтому его следует сажать в хорошо дренированной части сада.

"Место также должно быть таким, где никто не будет мешать, поскольку чеснок созревает примерно за 8 месяцев, прежде чем его можно будет собрать", - предупредили в материале.

После чего выкопайте ямку глубиной около 10-15 см. Далее разбейте целую головку, разделив ее на зубчики. Оставьте оболочку на каждом отдельном зубчике, но не переживайте, если ее часть оторвется. Далее поместите зубчик острым концом вверх в ямку, засыпьте землей и осторожно утрамбуйте. Оставьте примерно 15 см между зубчиками и хорошо полейте.

"Не волнуйтесь, если луковицы прорастут после посадки; это не повлияет на ваш урожай. Теперь ждите весны! Весной, когда вы впервые увидите зеленые побеги, подкормите растения сбалансированным удобрением. Вы также должны время от времени поливать, если очень сухо. Позаботьтесь о том, чтобы грядка с чесноком была очищена от сорняков, чтобы он не конкурировал с ними за питательные вещества и влагу", - рекомендуют в Good Housekeeping.

Можно ли сажать чеснок из супермаркета?

Большинство чеснока из супермаркета обработано для предотвращения прорастания. Его можно попробовать посадить, но специалисты считают, что это пустая трата времени и места в саду.

Когда собирать чеснок?

Чеснок может быть готов к сбору в конце весны - начале лета, в зависимости от того, где вы живете и какой сорт посадили. У более твердых сортов стебли или побеги появляются из верхней части растения за несколько недель до сбора урожая.

"Срежьте их, когда они начнут закручиваться; не пренебрегайте этим шагом, поскольку удаление цветоносов позволяет растению направить свою энергию на создание большей луковицы. Вы можете нарезать кубиками и обжарить цветоносы, которые имеют мягкий чесночный вкус, для любого блюда, которое требует чеснока или зеленого лука", - советуют в материале.

Как хранить чеснок?

Чеснок следует хранить в прохладном, темном месте - желательно в банке или контейнере.

"Заплетенный чеснок можно повесить в прохладном, темном месте. Оба метода позволят чесноку храниться в течение 4-6 месяцев, в зависимости от сорта и условий хранения. Однако сначала используйте луковицы, которые вы случайно повредили при поднятии с огорода, поскольку они портятся быстрее", - подытожили в издании.

