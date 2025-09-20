БпЛА лежал в поле примерно в 50 метрах от зданий.

В субботу, 20 сентября, в Польше был найден, вероятно, последний из разыскиваемых дронов, которые Россия запустила по стране ночью 10 сентября. Об этом пишет RMF24.

Отмечается, что находку обнаружил землевладелец в поле примерно в 50 метрах от зданий в гмине Корше, что в Кентшинском уезде Варминско-Мазурского воеводства. Полицейские взяли территорию и сам объект под охрану.

О найденном БпЛА также были уведомлены другие службы, в частности Военная полиция и прокурор по военным делам районной прокуратуры в Ольштыне. Под его руководством на месте происшествия продолжаются процессуальные действия.

По словам представителя районной прокуратуры в Ольштыне Даниэля Бродовского, состояние дрона свидетельствует о том, что он пролежал в поле несколько дней.

"На данный момент мы считаем, что это последний из разыскиваемых дронов, который попал на территорию Польши в ночь с 9 на 10 сентября", - сказал Бродовский.

Как сообщал ранее УНИАН, 10 сентября БпЛА вторглись в воздушное пространство Польши. В тот же день премьер-министр Дональд Туск признал, что это были именно российские ударные беспилотники. Он заявил, что угроза была ликвидирована благодаря решительным действиям польских командиров, солдат, пилотов и союзников.

Стало известно, что украинцы научат польских военных сбивать дроны. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписали меморандум о создании совместной рабочей группы по авиационным системам.

Между тем CNN сообщило, что в НАТО сомневаются, что атака дронов на Польшу была преднамеренной. Так, военный чиновник США, который работает в Европе, оценил вероятность преднамеренной атаки как "50 на 50". Он сказал, что схема полета дронов свидетельствует о том, что они сбились с курса и пытались восстановить сигнал GPS после того, как подверглись воздействию украинских систем РЭБ.

