Только 2% людей могут найти слово 'груша' за 10 секунд: фантастическая головоломка

Задача головоломки - в сетке букв отыскать спрятанное слово.

Хотите стать чемпионом дня по разгадыванию словесных головоломок? Тогда в сетке хаотично расположенных букв найдите слово "груша" за 10 секунд. Таким образом вы проверите свои мозг и зрение.

На протяжении многих лет словесные головоломки сохранили свою популярность - их любят разгадывать как старшие поколения, так и младшие. И неудивительно, ведь таким образом мы тренируем внимание, наблюдательность, память, навыки распознавания образов.

В сегодняшней головоломке нужно отыскать заданное слово, сопоставляя комбинации букв горизонтально или вертикально.

Максимально сосредоточьте свое внимание, ведь у вас на решение задачи отведено всего 10 секунд. Итак, ищем, где спряталось слово "груша". Время пошло.

10 секунд прошло. Отлично, если вам удалось найти слово "груша". Это свидетельствует о том, что у вас прекрасная способность концетрироваться и хорошее зрение.

Если же вы не смогли справиться с заданием, предлагаем вам еще один шанс. Вернитесь к головоломке - и снова попробуйте найти слово "груша" за 10 секунд.

Вы и во второй раз не смогли его найти? Тогда смотрите ответ ниже:

