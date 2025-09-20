Только 2% людей могут найти слово 'груша' за 10 секунд: фантастическая головоломка

Хотите стать чемпионом дня по разгадыванию словесных головоломок? Тогда в сетке хаотично расположенных букв найдите слово "груша" за 10 секунд. Таким образом вы проверите свои мозг и зрение.
На протяжении многих лет словесные головоломки сохранили свою популярность - их любят разгадывать как старшие поколения, так и младшие. И неудивительно, ведь таким образом мы тренируем внимание, наблюдательность, память, навыки распознавания образов.
В сегодняшней головоломке нужно отыскать заданное слово, сопоставляя комбинации букв горизонтально или вертикально.
Максимально сосредоточьте свое внимание, ведь у вас на решение задачи отведено всего 10 секунд. Итак, ищем, где спряталось слово "груша". Время пошло.
10 секунд прошло. Отлично, если вам удалось найти слово "груша". Это свидетельствует о том, что у вас прекрасная способность концетрироваться и хорошее зрение.
Если же вы не смогли справиться с заданием, предлагаем вам еще один шанс. Вернитесь к головоломке - и снова попробуйте найти слово "груша" за 10 секунд.
Вы и во второй раз не смогли его найти? Тогда смотрите ответ ниже:
