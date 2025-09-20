Американский чиновник считает, что залет был преднамеренный.

Нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 является распространенным явлением, однако относительно последнего вторжения, которое произошло 19 сентября, то оно длилось дольше, чем обычно, и поэтому не похоже на случайность. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По словам чиновника, залет российских истребителей на эстонский остров Вайндло - типичное явление, но такие нарушения, как правило, не длятся так долго, отметил он.

"Трудно представить, что это было непреднамеренно", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Между тем профессор-исследователь российской политики безопасности в Норвежском институте международных отношений Якуб Годзимирский считает, что инцидент мог быть проверкой, но и одновременно он предполагает, что это "чистая случайность".

"Впрочем, это происходит в определенном контексте, учитывая инцидент с беспилотниками в Польше несколько дней назад", - добавил Годзимирский.

Вторжение российских истребителей в Эстонию 19 сентября

Как сообщал ранее УНИАН, из-за нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 страна вызвала российского дипломата и официально начала консультации с союзниками по статье 4 НАТО. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал этот инцидент "беспрецедентно дерзким".

Однако Минобороны РФ цинично отрицало нарушение границ НАТО своими самолетами. В российском ведомстве заявили, что "полет происходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля".

Минобороны Эстонии показало на карте вторжение трех российских МиГ-31 в ее воздушное пространство. Там уточнили, что самолеты оставались в воздушном пространстве Эстонии почти 12 минут с выключенными транспондерами, без радиосвязи, и что истребителям F-35 НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии пришлось отреагировать на этот инцидент.

