Сдержанность США подбадривает Кремль вести изнурительную войну, которая направлена на то, чтобы заставить Украину пойти на уступки, считают в издании.

Российский диктатор Владимир Путин понял, что военная эскалация является лучшим способом заставить Украину пойти на переговоры на его условиях, а президент США Дональд Трамп вряд ли сделает что-то серьезное, чтобы укрепить оборону Киева. Об этом пишет Bloomberg.

Как заявили источники издания, Путин и дальше будет продолжать наносить удары по энергетической и другой инфраструктуре Украины. По их словам, переговоры между Путиным и Трампом на Аляске убедили президента РФ, что американский лидер не заинтересован во вмешательстве в конфликт.

"В ответ на усиление агрессии России Трамп на этой неделе выразил свое разочарование подходом Путина и выдвинул идею введения более жестких санкций против Москвы и ее союзников, чтобы лишить Россию доходов от нефти. Но в то же время он настаивает, чтобы европейские союзники Киева приняли жесткие меры, прежде чем США сделают свой шаг", - напомнили в материале.

В частности Трамп призвал страны "Большой семерки" ввести пошлины на Китай и Индию, как наказание за покупку российского газа, пока чиновники обсуждают дополнительные меры против Кремля. Кроме того, ЕС обсуждает очередной пакет санкций и планирует как можно скорее отказаться от российского СПГ.

Понимание безнаказанности РФ

Как пишет Bloomberg, недавняя тактика РФ показывает, насколько признаки сдержанности со стороны США подбадривают Кремль вести изнурительную войну, которая направлена на то, чтобы заставить Украину пойти на уступки.

В частности российские чиновники говорят, что эта стратегия может подорвать обороноспособность Киева и создать основу для будущих переговоров.

"Для Путина важно показать Трампу и европейцам, что он все еще может позволить себе эскалацию ситуации. Путин пытается усилить свое влияние на следующий раунд переговоров по Украине, когда бы он ни состоялся", - объяснила аналитик по вопросам России из лондонской консалтинговой компании Gatehouse Advisory Partners Вита Спивак.

Известно, что на Аляске российский диктатор предложил прекратить боевые действия и заморозить линию соприкосновения на юге Украины, если Киев согласится отдать не захваченные территории в двух восточных областях. Ранее он хотел, чтобы Украина ограничила количество своих вооруженных сил и отказалась от вступления в НАТО.

Украина отклонила такие условия, поэтому люди, которые приближены к Кремлю, говорят, что это оправдывает его нынешнюю эскалацию.

Увеличение количества атак РФ по Украине после саммита на Аляске

В Bloomberg отметили, что до начала саммита на Аляске количество российских атак по Украине уменьшилось, однако после него сразу возросло. По данным издания, за месяц после переговоров численность ударов БпЛА и ракет увеличилась примерно на 46%. Уже по состоянию на сентябрь этого года РФ выпустила 3500 дронов различных типов, почти 190 ракет и более 2500 бомб, сообщал президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября.

Также два человека, приближенные к Кремлю, рассказали журналистам, что Путин наблюдает и за войной Израиля в Газе. По мнению диктатора РФ, кампания премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху в Газе является более жесткой, чем война России в Украине.

Тактика Путина

По словам источников, российский президент будет продолжать любой диалог с США, однако и в дальнейшем будет делать то, что считает в своих интересах.

"Путин стремится добиться каких-то заметных побед до зимы, но пока что он терпит неудачи на поле боя. Поэтому он прибегает к ядерному шантажу и психологическому давлению, в частности массовым бомбардировкам", - отметил старший научный сотрудник Центра новых евразийских стратегий Николай Петров.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал УНИАН, РФ массированно атаковала Днепр, одна ракета ударила по многоэтажке. В результате очередной атаки погиб один человек, ранения получили 26 человек.

Отмечается, что кроме многоэтажки, пострадали частные дома, гаражи и хозяйственные постройки. Есть разрушения на территории предприятий.

"В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики. Сейчас продолжается ликвидация последствий. Все экстренные службы находятся рядом с людьми", - сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Позже стало известно, что из-за обстрела пострадали 30 человек, из которых 12 находятся в больнице.

Также в результате массированного удара погиб человек в Хмельницкой области, а на юге зафиксированы масштабные разрушения. В целом пострадали Николаев и область, Одесская область, раненых, к счастью, нет.

