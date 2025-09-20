По словам Волкера, Россия пытается послать предупреждение НАТО.

Россия проводит разнообразные провокации против стран-членов НАТО, поскольку является слабой в войне, которую ведет против Украины. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер.

"Причина, почему Россия это делает – это потому, что она слабая. Они понимают, что они не продвигаются на фронте в Украине. Они каждую ночь проводят воздушные удары, но это не имеет стратегического влияния. Они надеются показать силу, когда они на самом деле в позиции слабости. Они пытаются испытать реакцию НАТО", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

По словам Волкера, Россия также пытается послать предупреждение НАТО. Мол, если Альянс не будет давить на Украину, чтобы она сдалась, то может произойти эскалация, которая коснется НАТО.

"Я думаю, что ответ НАТО был хорошим. НАТО сбило эти дроны в Польше, они немедленно собрались, чтобы перехватить истребители МиГ в Эстонии. Это был достаточно сильный ответ. Но я верю, что нужно больше. Они должны посылать больше сигналов Путину, что они не будут терпеть такого рода испытания, и они не остановят поддержку Украины", – констатировал Курт Волкер.

Провокации РФ против НАТО

Как известно, в ночь на 10 сентября 2025 года во время очередной атаки РФ по Украине часть вражеских дронов залетела на территорию Польши. Сбивали их с помощью авиации НАТО.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. Самолеты находились в нем 12 минут. Как следствие – Эстония активировала статью 4 НАТО и вызвала посла РФ.

В то же время в России цинично утверждают, что ничего якобы не нарушали.

