Они воспитывают двоих детей.

Украинский продюсер Юрий Никитин публично поздравил с годовщиной свадьбы свою бывшую жену Ольгу Горбачеву, которая недавно объявила об их разрыве.

В пятницу, 19 сентября, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с певицей, подписав ее такими словами: "В этот день много лет назад мы с Ольгой Горбачевой впервые поженились. Я очень счастлив, что это произошло. И спасибо тебе, Оленька, что наконец согласилась выйти за меня".

На следующем снимке можно увидеть Ольгу и их, тогда еще совсем маленькую, дочь Полину. Никитин отметил, что не смог быстро найти совместную фотографию:

"Поздравляю и спасибо, дорогие мои, за это незабываемое время".

Ольга Горбачева и Юрий Никитин разошлись

Как известно, певица и продюсер впервые они поженились в 2007 году. Через два года пара развелась, однако в 2011-м они снова сошлись. В 2016-м они во второй раз официально восстановили брак. У супругов есть две дочери: Полина и Серафима.

В июле Ольга Горбачева объявила, что они с Юрием Никитиным снова приняли решение разойтись после девяти лет брака.

Несмотря на разрыв, Горбачева отметила, что они остаются близкими из-за общих детей и стремятся поддерживать родственные связи.

