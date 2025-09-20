Длина острова составляет почти 5 километров.

В мире, который наполнен технологиями и шумными городами, может показаться невозможной задачей найти спокойное место. Однако остров Ланди, который расположен у побережья Северного Девона в Бристольском заливе, является именно таким местом. Об этом пишет Daily Mail.

На острове длиной почти пять километров живет много диких животных, в частности ипатки атлантические, численность которых в 15 раз превышает количество населения.

Известно, что на острове запрещено движение автомобилей, поэтому посетить его можно в рамках однодневной экскурсии на регулярном пароме MS Oldenburg с апреля по октябрь. Обычно путешествие занимает два часа из Бидефорда до Илфракомба.

Единственный способ добраться до острова зимой - на вертолете.

"Остров не подключен к национальной электросети, а питается от генератора, который ежедневно выключается в полночь. На Ланди нет автомобилей, и хотя остров небольшой, здесь есть что посмотреть и что исследовать, в частности единственный на острове паб Marisco Tavern, где строго запрещено пользоваться мобильными телефонами. Каждый, кто нарушает это правило, должен заплатить 1 фунт (55 грн - УНИАН)", - рассказали в материале.

Отмечается, что паб имеет лицензию на продажу алкоголя и является единственным зданием на острове, которое освещается ночью. Меню Marisco Tavern иногда имеет блюда, которые готовятся из местных ингредиентов, таких как ягнятина из Ланди.

Посетители, которые хотят исследовать окрестности, могут побывать в замке 13 века и Старом маяке.

"Вдоль берега есть множество мест, где можно понаблюдать за тюленями и другими дикими животными. Население острова Ланди составляет около 28 человек, и путешественники могут на короткое время присоединиться к этому небольшому сообществу и остановиться в одном из 23 помещений с собственной кухней. На острове также есть кемпинг и небольшой магазин, где можно приобрести самое необходимое", - уверяют в Daily Mail.

Тем, кому нужно позвонить во время путешествия, могут воспользоваться таксофоном в таверне Marisco, ведь мобильная связь здесь в основном работает с перебоями.

Скоростной интернет появился на Ланди лишь два года назад, в 2023 году.

