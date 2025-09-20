В кадре звезда "Крепкого орешка" неожиданно улыбнулся.

Дочь тяжелобольного актера Брюса Уиллиса поделилась редкой фотографией с отцом. В кадре удалось поймать улыбку голливудской звезды.

34-летняя музыкант Скаут Уиллис выложила подборку фотографий в Instagram, отметив, что это ее воспоминания за лето-2025. В кадр попали мгновения из путешествий, выступлений на сцене, вечеринок с друзьями и встреч с родными, в том числе и с отцом.

На одном из фото Скаут и ее сестра Таллула сидят на диване в собственном дворе, а рядом с ними их отец Брюс. Все трое позируют в объятиях и с улыбками, а Таллула тем временем в шутку показывает на папину лысину.

"Запоздалое известие из замечательного лета", - написала Скаут Уиллис.

Болезнь Брюса Уиллиса - что известно

В 2022 году семья звезды "Крепкого орешка" Брюса Уиллиса сообщила о завершении его успешной кинокарьеры. Позже стало известно о тяжелом диагнозе актера. Врачи обнаружили у него фронтотемпоральную деменцию - редкое нейродегенеративное заболевание, которое поражает лобные и височные доли мозга.

Эта болезнь является неизлечимой и значительно влияет на способность Уиллиса общаться и взаимодействовать с родными. Однако, несмотря на это, его близкие постоянно находятся рядом, активно выражая свою поддержку и привлекая внимание общественности к проблеме деменции.

Недавно стало известно, что вторая жена Брюса Уиллиса едва не подала на развод. Она объяснила, почему хотела завершить эти отношения.

