По словам политика, страны "Большой семерки" больше не придерживаются постепенного подхода по этому вопросу.

Страны "Большой семерки" планируют перейти от "постепенных" к "решительным" действиям, чтобы закончить войну РФ в Украине. Об этом заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань в интервью Politico.

По его словам, G7 "больше не придерживается постепенного подхода, а действует решительно, чтобы положить конец войне". Министр добавил, что группа промышленно развитых стран "является единой в своих амбициях и единой в понимании срочности".

В Politico отметили, что Шампань председательствует на переговорах министров финансов стран G7, в частности относительно планов использования замороженных российских активов за рубежом для помощи Украине.

"G7 находится под давлением президента США Дональда Трампа, который требует принять более решительные меры в отношении Москвы, чтобы заставить президента России Владимира Путина принять участие в мирных переговорах по Украине. В начале этого месяца США направили другим странам G7 документ, в котором призвали ввести 100-процентные пошлины на Китай и Индию, более строгие санкции в отношении российской нефти и газа, а также новые меры по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины", - напомнили в материале.

С тех пор Европейский Союз и Великобритания выдвинули предложения по использованию российских средств, которые заморожены на их территориях, для финансирования займов Украине, тогда как Брюссель ввел новый пакет санкций против РФ.

В то же время план займов является противоречивым и вызывает вопросы относительно его совместимости с международным правом. Также Шампань не рассказал детали обсуждений G7, однако отметил, что группа пытается "координировать" свои действия.

"Есть разные инициативы, но... есть желание координировать наши действия и принять подобный набор политик", - объяснил министр.

Когда у него спросили, может ли Канада предложить собственный план репарационных займов, он ответил:

"Мы очень слаженные".

Как писал УНИАН, ранее в Сенате США предложили каждые 3 месяца выплачивать Украине средства из замороженных активов РФ. Соответствующий законопроект предусматривает перевод всех замороженных российских государственных активов, находящихся под юрисдикцией США, на сумму около 5 миллиардов долларов США, на процентный счет.

"Перераспределение замороженных суверенных активов России - необходимый шаг для обеспечения Украины ресурсами для самообороны и восстановления своих сообществ. Важно отметить, что такой подход позволяет нам продолжать поддерживать Украину без дополнительных затрат для американских налогоплательщиков", - подчеркнул сенатор Джинн Шахин.

В то же время Financial Times писало, что в Европе придумали, как передать Киеву замороженные активы РФ без их конфискации. По словам журналистов, одна из рассматриваемых схем предусматривает покупку беспроцентных облигаций ЕС за деньги РФ, которые заморожены в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

