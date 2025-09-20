Актрисе исполнился 31 год.

На днях известная украинская актриса Екатерина Тышкевич отметила свой день рождения. Звезде сериалов исполнился 31 год. Она рассказала, как прошел ее праздник и как чувствует себя в процессе лечения.

По словам Кати, она все еще не может полноценно расслабиться, ведь болезнь дает о себе знать. Поэтому ее праздник прошел в спокойной обстановке в кругу самых близких. К слову, в своем блоге в Instagram актриса поблагодарила родных за то, что входят в ее положение, окружая ее любовью и поддержкой.

"Спасибо всем за этот теплый вечер, насыщенный на шутки, признания в любви... прошитый насквозь взаимоуважением и поддержкой друг друга. Я все еще в процессе лечения, поэтому 24/7 чувствую себя уязвимым и хрупким кувшином, требующим крайне бережного отношения и я искренне благодарна тем, кто это тонко чувствует и купает меня в океане любви своих сердец. День рождения буду праздновать, пожалуй, еще несколько недель, потому что выдерживать большие вечеринки мне еще сложновато", - отметила Тышкевич.

На дне рождении Екатерины присутствовали самые близкие, в частности муж, актер Валентин Томусяк и мама. Кроме них также на праздник пришла коллега Тышкевич, Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком. Именинница поделилась трогательными фотографиями с праздника.

