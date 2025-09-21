Технологии не стоят на месте, но все зависит именно от людей.

Посадить самолет на движущийся авианосец очень непросто. Эта задача считается одной из самых сложных в авиации.

Как объясняет ресурс Wion, во время посадки на авианосец пилоты сталкиваются с волнами, погодой и ограниченным пространством. Поэтому для выполнения этой задачи они используют передовые технологии и интенсивное обучение. Но в конце концов, успех или неудача все равно зависят от человеческого фактора.

"Авианосцы – это огромные корабли длиной в сотни метров, но взлетно-посадочная палуба небольшая и постоянно движется вместе с волнами. Пилоты описывают посадку как нацеливание на "точку в океане", которая катится, качается и движется вперед со скоростью 50 км/ч или более", – говорится в материале.

Хвостовые крюки и стальные тросы

Во время посадки истребители используют прочный хвостовой крюк, чтобы зацепиться за один из нескольких тормозных тросов на палубе. Они находятся рядом друг с другом и помогают остановить борт весом 15 тонн, который движется со скоростью 240 км/ч.

Техника посадки истребителя в плохую погоду

Если погода плохая, траекторию полета постоянно корректируют офицеры и пилоты. Интересно, что авианосцы имеют специальные системы посадки. Автоматическая система посадки на авианосец (ACLS) управляет самолетами с помощью радаров и каналов передачи данных.

В то же время угол приближения пилоты видят с помощью палубных огней. А вот коррективы предоставляются по радио вплоть до момента посадки.

Передовые технологии

Современные авианосцы оснащены передовыми тормозными устройствами. Также они имеют цифровую авионику и компьютерные системы посадки, такие как Magic Carpet или Delta Flight Path ВМС США.

Пилотов готовят к худшему

Для посадки в штормовых условиях пилоты месяцами проходят тренировки как на симуляторах, так и непосредственно в реальных условиях. Каждая посадка считается "контролируемой аварией", во время которой применяется полная мощность. Таким образом в случае промаха крюка истребитель может снова взлететь с палубы.

Роль человеческого фактора

Несмотря на то, что технологии не стоят на месте, многое еще зависит от мастерства пилота и его молниеносной реакции.

"Офицеры по посадке самолетов (LSO) стоят наготове с сигнальными огнями на случай, если посадка будет опасной – безопасность никогда не зависит исключительно от автоматизации", – объясняет ресурс.

В то же время авторы отмечают, что военно-морские силы постоянно совершенствуют системы посадки, добавляя туда датчики, стабилизаторы и улучшая алгоритмы.

Сколько истребителей может вмещать авианосец

Ранее мы писали о том, сколько истребителей может находиться на палубе одного авианосца. Конечно, все зависит от самого судна. К примеру, американские авианосцы класса "Нимиц" теоретически может нести 90 самолетов, но обычно эксплуатируется с примерно 56 самолетами.

В то же время британский HMS Queen Elizabeth обычно несет до 36 F-35 и дополнительные вертолеты при необходимости.

