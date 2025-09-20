По словам специалиста, люди часто могут игнорировать мелкие проблемы, которые потом приводят к серьезному ремонту.

Ремонтировать автомобиль часто приходится тогда, когда вам предстоит запланированная поездка или в неудобный момент. Однако как говорит механик и эксперт по автомобилям JustAnswer Крис Пайл, большинство поломок авто не происходят без предупреждения, пишет GoBankingRates.

По словам эксперта, несмотря на то, что некоторые поломки происходят неожиданно, большинство автомобилей дают признаки того, что что-то не так. Проблема заключается в том, что водители либо не видят этих признаков, либо игнорируют их, что может превратить дешевый ремонт в "дорогую катастрофу".

Поэтому Пайл назвал несколько тревожных признаков, которые говорят о том, что вашему авто нужно внимание:

перегрев,

утечка жидкости,

шум тормозов,

дым из выхлопной трубы,

снижение пробега на топливе,

проблемы с управлением,

странные звуки двигателя,

необычные переключения передач.

"Если вы вовремя заметите эти признаки и проверите автомобиль раньше, чем позже, вы сможете предотвратить дальнейшее повреждение, которое сделает ремонт автомобиля дороже", - заметил эксперт.

По словам Пайла, самое главное - уделять внимание своему автомобилю, а не заглушать проблемы звуком радио.

"Уменьшите громкость радио и прислушайтесь к странным шумам, вместо того чтобы увеличивать громкость, чтобы заглушить шум", - рекомендует специалист.

Как небольшие проблемы превращаются в дорогостоящие катастрофы?

Пайл рассказал о конкретных случаях того, как игнорирование предупреждающих признаков может увеличить расходы на ремонт на тысячи долларов.

Проблемы с системой охлаждения

Он отметил, что небольшая утечка охлаждающей жидкости, неисправный термостат, поломанный вентилятор или неисправный водяной насос могут привести к перегреву двигателя. Если решить эти проблемы, то ремонт обойдется не так дорого, однако если проигнорировать это, то потом вы столкнетесь с немаленькой суммой.

Износ тормозов

Большинство автомобилей имеют встроенные системы предупреждения о проблемах с тормозами. Когда тормозные колодки становятся очень тонкими, то они издают скрип, который специально предназначен для того, чтобы привлечь внимание.

"Это сигнализирует водителю, что нужно заменить колодки", - отметил Пайл.

Однако если вы игнорируете скрип и продолжаете ехать, то колодки полностью изнашиваются и начинают повреждать другие компоненты тормозов.

Проблемы с двигателем

Неисправная свеча зажигания может вызвать проблемы с двигателем. Ее заменить стоит небольших денег, однако если этого не сделать, то двигатель дает сбой и отправляет несгоревшее топливо в выхлопную систему.

"Это топливо может испортить каталитический нейтрализатор". Запчасть стоимостью 15 долларов теперь приводит к необходимости замены нейтрализатора стоимостью 1000 долларов", - предупредил эксперт.

Простые привычки, которые экономят деньги

Пайл назвал основные привычки, которые помогают выявить проблемы, прежде чем ремонт автомобиля станет дорогим:

"Регулярно проверяйте автомобиль визуально, как снаружи, так и внутри. Ищите лужи жидкости на месте парковки, проверяйте, работают ли все фары, и обращайте внимание на любые очевидные повреждения или износ".

"Прислушайтесь к своему автомобилю, вместо того, чтобы автоматически включать музыку, когда слышите странные звуки. Необычные звуки часто указывают на проблемы, которые еще можно исправить недорого".

"Обращайте внимание на то, как ведет себя ваша машина во время движения. Изменения в управлении, торможении или ускорении могут свидетельствовать о возникновении проблем".

"Следите за расходом топлива. Если расход топлива внезапно снижается без видимых причин, это часто указывает на проблемы с двигателем, которые легче исправить на ранней стадии".

Другие советы автоэкспертов

