Чешский премьер заявил о необходимости реагировать на опасность, исходящую от российских дронов.

Чехия создаст координационную группу по защите страны от беспилотников. Такое решение было принято чешским правительством.

Как пишет Radio Prague International, соответствующее заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала. Отмечается, что задача специалистов будет заключаться, в том числе, в "мониторинге развития технологий и разработке соответствующих мер".

"Мы должны реагировать на опасность, исходящую от российских дронов. Наш приоритет – обеспечить безопасность граждан и быть готовыми к любым потенциальным угрозам. Именно поэтому мы решили создать при Совете государственной безопасности координационную группу по защите государства от беспилотников", – заявил чешский премьер.

Он отметил, что в эту группу войдут эксперты из Министерства обороны Чехии, а также министерств внутренних дел, транспорта, армии Чехии, полиции и других структур. По словам Фиалы, такой шаг будет соответствовать и вектору, по которому развивается война в Украине:

"Мы просто обязаны уделять пристальное внимание защите от беспилотников".

В свою очередь министр обороны страны Яна Чернохова сказала, что чешское правительство хочет идти по пути многоуровневой системы ПВО, которая не ограничивается лишь дронами.

"Тот факт, что мы сейчас завершаем тендер на закупку нескольких сотен дронов различных типов, также вписывается в эту концепцию", – добавила она.

Провокации РФ: реакция Чехии

На днях российские самолеты МиГ-31 на 12 минут нарушили воздушное пространство Эстонии. Президент Чехии Петр Павел считает, что на подобные провокации со стороны Москвы необходимо реагировать силой.

"Они испытывают нашу стойкость, нашу решимость защищаться. Я думаю, что мы должны быть чрезвычайно твердыми в том, что если будет нарушение правил, мы должны адекватно на них реагировать, в том числе и военным путем. Россия очень быстро поймет, что сделала ошибку, что перешла допустимые границы", – отметил он.

При этом Павел признал, что это "балансирует на грани конфликта", однако "уступить злу" нельзя.

