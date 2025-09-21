Американский лидер требует возвращения авиабазы Баграм под контроль США.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Афганистану из-за авиабазы Баграм.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social. По словам американского лидера, если Афганистан не примет его условия, то столкнется с серьезными последствиями.

"Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, то есть Соединенным Штатам Америки, то произойдут плохие вещи", – написал Дональд Трамп.

Видео дня

Отметим, что авиабаза Баграм по состоянию на 2020 год была крупнейшей американской базой в Афганистане. Она эксплуатировалась Воздушными силами и армией Соединенных Штатов Америки.

Трамп и Афганистан: последние заявления

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп сказал, что хочет вернуть американские войска в Афганистан. Глава Белого дома говорил, что речь идет о возвращении на базу Баграм.

Он раскритиковал предыдущего президента США Джо Байдена за поспешный вывод американских войск из Афганистан, хотя инициатором выхода из страны был именно Трамп.

"Мы хотим вернуть эту базу, но одна из причин, почему мы хотим получить ее, как вы знаете, заключается в том, что она находится в часе [полета] от места, где Китай производит свое ядерное оружие", – заявил президент США.

Вас также могут заинтересовать новости: