Они напоминают, какими жестокими могут быть люди.

Настоящие преступления часто вызывают у людей интерес, ведь жизнь бывает страшнее вымысла. Именно поэтому сериалы, основанные на реальных событиях, становятся настолько популярными.

В подборке ниже мы собрали проекты, основанные на реальных уголовных делах, - от культовых интервью с маньяками до детальных реконструкций их преступлений:

1. Охотник за разумом

В конце 1970-х годов два агента ФБР расширяют сферу криминальной науки, исследуя психологию убийств, и в конце концов слишком близко сталкиваются с реальными монстрами.

В главных ролях: Джонатан Грофф ("Гамильтон"), Холт Маккеллани ("Бойцовский клуб"), Анна Торв ("Последние из нас").

Рейтинги: IMDb - 8.6; Rotten Tomatoes - 97%.

2. Чудовище: История Джеффри Дамера

Антологическая серия о громких преступлениях или убийцах, которые привлекли внимание общественности и получили скандальную известность. Первый сезон посвящен преступлениям Джеффри Дамера.

В главных ролях: Эван Питерс ("Американская история ужасов"), Ниси Нэш ("Гротескность"), Ричард Дженкинс ("Форма воды").

Рейтинги: IMDb - 7.8; Rotten Tomatoes - 57%.

3. Действие / Притворство

Диди Бланшар чрезмерно опекает свою дочь Джипси, которая пытается убежать от токсичных отношений с матерью. Стремление Джипси к независимости открывает ящик Пандоры тайн.

В главных ролях: Джои Кинг ("Скоростной поезд", "Заклятие"), Патрисия Аркетт ("Разделение"), Анна-София Робб ("Мост в Терабитию").

Рейтинги: IMDb - 7.8; Rotten Tomatoes - 88%.

4. Змей

Запутанная история, основанная на реальных событиях, о Чарльзе Собхрадже, убийце, воре и мастере маскировки, который орудовал в Юго-Восточной Азии в начале 1970-х годов.

В главных ролях: Тобайас Мензис ("Чужестранка", "Игра Престолов"), Бен Майлз ("Корона", "Сага о Форсайтах").

Рейтинги: IMDb - 7.6; Rotten Tomatoes - 69%.

