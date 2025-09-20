Если бы не трагический инцидент 1928 года, возможно, Владимира Путина на свете никогда бы и не было.

Российский диктатор Владимир Путин родился в семье, которая образовалась под принуждением, а не по любви. Причем состоялся этот брак при весьма нелицеприятных обстоятельствах. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на книгу "Царь собственной персоной" российских журналистов-расследователей Романа Баданина и Михаила Рубина.

В книге утверждается, что будущие родители российского диктатора – мать Мария Ивановна и отец Владимир Спиридонович – были вынуждены пожениться после трагического инцидента, который произошел ориентировочно в 1928 году в селе Тургиново в Тверской области.

Однажды 17-летняя Мария пригласила к себе домой своего ровесника Владимира, но неожиданно для нее тот пришел с друзьями. Девушка испугалась и отказалась пускать их во двор, после чего парни принялись ломать ворота вилами. В суматохе Владимир ударил девушку вилами в лицо, в результате чего та потеряла глаз.

Авторы книги утверждают, что родители Марии вынудили Владимира жениться на их дочери, которую он изуродовал, пригрозив ему судом в случае отказа. В итоге именно так и случилось, после чего новоиспеченная семья переехала из деревни в Ленинград.

"Мария на редких сохранившихся фотографиях почти всегда отворачивалась в сторону, чтобы не было видно части лица с выбитым глазом. Эти данные контрастируют с официальными историями, которые сам Путин рассказывал о родителях. Он, в частности, публично утверждал, что "никогда не видел отца пьяным и не слышал от него ни одного грубого слова", – пишет Bild.

