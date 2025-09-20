Россия воскресила советское 'Интервидение', но так и не дождалась на нем американцев

После изгнания с Евровидения в России проводят альтернативное песенное шоу.

Финал российского песенного конкурса "Интервидение", которым Москва пытается реализовать после исключения из "Евровидения" в 2022 году за полномасштабное вторжение в Украину, стартовал в субботу вечером. Как пишет Reuters, россияне воскресили название, придуманное в Советском Союзе и будут пропагандировать "традиционные семейные ценности".

Когда-то Советский Союз проводил конкурс с таким же названием, в котором принимали участие его сателлиты. В новой версии Россия также хочет видеть только представителей стран, которых считает благосклонными к себе. Это, в частности, Сербия (единственная участница и Евровидения также), Беларусь, Куба, Катар, Саудовская Аравия, Южная Африка, ОАЭ, Венесуэла.

Должна была быть и представительница США - певица, известная как Васси. Однако она не приехала. Российские СМИ заявили, что на нее давили. В рекламе конкурса изначально был другой исполнитель от США - R&B певец Брэндон Говард, но за три дня до финала он отказался от участия, ссылаясь на семейные обстоятельства.

Видео дня

Из самых крупных стран-участниц Китай, Индия и Бразилия. А в целом певцов пригласили из более чем 20 стран. Победителю обещают заплатить 360 тысяч долларов.

На открытии конкурса выступил российский диктатор Владимир Путин. В наблюдательном совете также задействованы российские политики, его даже возглавляет один из помощников Путина.

Как говорится в материале российского оппозиционного издания "Верстка", накануне финала организаторы собрали платную массовку, которая должна была создать видимость популярности конкурса. При этом им раздали реквизит и костюмы разных стран - якобы болельщики приехали из-за рубежа.

Как проходила подготовка к российской пародии на Евровидение

Напомним, что на предыдущих событиях, связанных с так называемым конкурсом "Евровидение", россияне также использовали переодетых людей. Организаторы пригласили массовку, которая играла иностранных фанатов, и раздали этим людям флаги чужих стран.

Вас также могут заинтересовать новости: