Блогершу обвинили в романтизации насилия.

Известная украинская блогерша Даша Квиткова ошеломила сеть кадрами с новой фотосессии. Однако, вместо положительных комментариев, на которые вероятно рассчитывала инфлюенсер, она получила шквал критики.

На днях Квиткова опубликовала в своем блоге в Instagram подборку фото в спортивном стиле. На кадрах Даша появилась в довольно необычном образе: ее лицо было в имитированных ранах, как и руки, которые были перемотаны бинтами. Очевидно вдохновением для этой фотосессии для блогера стали боксеры.

Однако, не все поклонники поняли смысл этих фотографий. В частности, в комментариях Квиткову начали обвинять в том, что она романтизирует тему домашнего насилия:

Видео дня

"Какой посыл фотосессии? Не понятно совсем".

"К чему эти раны имитированные?"

"А можно что-то светлое и красивое! Боли и так в жизни хватает!"

Блогерша не стала реагировать на хейт, как и не стала удалять свежие фото. В тех же комментариях Дашу поддержал ее бойфренд, футболист Владимир Бражко, с которым она недавно обручилась. Он с восторгом написал: "Оу май...", добавив смайлик огонек.

Стоит отметить, что это уже не первое нападение хейтеров на Квиткову. В прошлый раз критики зацепились за разницу в возрасте между блогером и ее женихом, а также осудили ее дорогостоящее кольцо, с которым Владимир сделал Даше предложение.

Вас также могут заинтересовать новости: