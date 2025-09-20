До нормализации отношений в семье еще далеко.

Несмотря на то, что принц Гарри наладил отношения со своим отцом, королем Чарльзом, ситуация с принцессой Уэльской остается напряженной.

Как пишет Mirror, молчание Кейт Миддлтон по случаю дня рождения герцога Сассекского, который отмечал 15 сентября 41-летие, стало ярким сигналом. Королевский эксперт Дункан Ларкомб считает, что оно на самом деле говорило "тысячу слов":

"Они не размещали ни одного поздравления на его день рождения, что королевская семья обычно делает. Поэтому послание Кейт было четким: "Мяч не на нашем поле, Гарри. Он на твоем".

По словам Ларкомба, из-за строгого королевского протокола пара может выражать свои чувства только тонкими сигналами. "Ни Кейт, ни Уильям не могут публично высказываться о Гарри и Меган. Они молчали в течение всего этого времени и шли на все удары, поэтому вынуждены пользоваться тонкими, скрытыми сигналами - именно так выглядит эта ситуация", - пояснил он.

Эксперт считает, что принц Гарри действительно хочет получить прощение и наладить отношения с семьей, однако публично не показал желания примириться с братом и Кейт и оставить прошлое позади.

"Меган не проявляет желания примиряться с любыми членами королевской семьи - она живет своей мечтой и продвигает карьеру. Мне кажется, ей безразлично, что Кейт и Уильям думают о ней. Она в своем собственном пузыре", - говорит Ларкомб.

Визит Гарри в Британию

Напомним, недавно принц совершил первый за долгое время визит в Лондон. Ключевым моментом поездки стала встреча с королем Чарльзом III в резиденции Кларенс-хаус - их первый очный разговор за 19 месяцев.

Встреча длилась около 54 минут и проходила в частном формате, без участия других членов королевской семьи. Этот шаг рассматривают как возможность постепенного восстановления отношений между отцом и сыном после лет напряженности и публичных конфликтов.

В то же время отношения Гарри с братом, принцем Уильямом, остаются холодными, и никаких совместных появлений не произошло.

