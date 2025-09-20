Киев может покрыть лишь половину неоьбходимой суммы на оборону за счёт налогов и внутренних заимствований, а остальное ложится на плечи союзников.

Многие аналитики рассуждают на тему того, когда у России могут закончиться деньги на войну в Украине, избегая акцентировать внимание на том факте, что у Украины первой могут закончиться средства, пишет The Spectactor.

Киев утвердил проект бюджета на следующий год, предусматривающий рекордные суммы на оборону с прогнозируемым дефицитом в 18,4% ВВП — около 2,4 триллиона гривен. Однако, по оценкам МВФ, реальный дефицит может быть примерно на 1,1 трлн гривен больше. Кроме того, правительству ещё предстоит закрыть дыру в размере почти 330 миллиардов гривен в текущем бюджете.

При этом Украина тратит на войну 31% своего ВВП — примерно 5,1 триллиона гривен в год, в то время как военный бюджет России составляет 13,5 триллиона руюлей, или 6,7 триллиона гривен.

При этом Киев может покрыть лишь половину этой суммы за счёт налогов и внутренних заимствований, а остальное ложится на плечи союзников, пишет The Spectactor. При этом пока не было достигнуто никаких договорённостей или обещаний о том, что партнёры Украины готовы перечислить такую ​​огромную сумму.

С февраля 2022 года Киев получил от союзников более 6 триллионов гривен финансовой помощи, но эти средства не могут быть потрачены напрямую на военные нужды. Иностранная финансовая помощь может быть направлена ​​только на социальную сферу. В новом бюджете украинская власть планирует использовать эти средства на повышение пенсий и минимальной заработной платы, увеличение зарплат учителей, стипендий для студентов, строительство реабилитационных центров для ветеранов, создание бомбоубежищ и выплату компенсаций украинцам, чьи дома были разрушены в результате российских атак. Как отмечает издание, правительство надеется, что это поможет сделать войну более терпимой для и без того измученного населения.

Однако главная проблема для украинской власти — найти средства на выплату жалования армии, компенсацию семьям пропавших без вести и погибших, строительство укреплений и закупку боеприпасов и оружия.

"Учитывая, что средства на оружие уже были перенаправлены из денежного довольствия солдат этой осенью, а только за последний месяц Россия вернула тела не менее 2000 погибших украинских защитников, накопленные расходы значительно превысили изначально заложенный в бюджете уровень этих выплат", - The Spectactor.

При этом издание отмечает, что в этой ситуации есть очевидных решения.

Во-первых, можно убедить партнёров Украины снять запрет на использование хотя бы части финансовой помощи на военные нужды. В частности, Великобритания недавно создала подобный прецедент, выделив около 2,4 млрд фунтов стерлингов на оборонную промышленность Украины в рамках кредита G7, покрываемого прибылью от замороженных российских активов.

"Во-вторых, более 240 млрд фунтов стерлингов замороженных российских активов в Бельгии могли бы с лихвой покрыть все потребности Украины без каких-либо затрат для европейских налогоплательщиков", - отмечается в статье.

В то же время, Администрация Трампа недавно пыталась убедить ЕС разблокировать эти средства, но этот призыв остался без ответа.

Военные расходы Украины

Согласно проекту государственного бюджета на 2026 год, общая сумма расходов на безопасность и оборону страны составит 2,8 трлн грн (27,2% ВВП). Это на 168,6 млрд грн больше, чем в 2025 году. Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что потребность Украины во внешнем финансировании на следующий год составляет составляет 2,079 трлн грн.

По словам главы Минфина, сейчас Украина ведет переговоры о возможности направления помощи международных партнеров на финансирование потребностей военнослужащих, в том числе - повышение им зарплат.

