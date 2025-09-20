Кроме Киева актриса снимает квартиру в Барселоне.

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова призналась, почему живет на две страны и не возвращается в Украину на постоянной основе. По ее словам, это была "вынужденная мера".

В интервью Маше Ефросининой Катя рассказала, что после начала полномасштабного вторжения и своего окончательного выезда из России была вынуждена остановиться в Испании. В течение этих трех лет актриса проживает параллельно в двух странах, но признается, что на этом настаивали ее родители:

"Меня успокаивает, что я дома и что я рядом с родителями. Я скажу откровенно, мне не очень комфортно находиться где-то за границей. Хотя это вынужденная мера. Мои родители попросили меня об этом".

В то же время Кузнецова отметила, что и сама испытывает потребность время от времени выезжать из Украины. По ее словам, это необходимо как для ее ментального здоровья, так и для спокойствия ее родителей, ведь они сильно переживают за жизнь дочери, когда она возвращается в Киев.

"И в конце концов я и сама понимаю, что мне ради ментального состояния надо выезжать, особенно после последних обстрелов, которые были у нас в мае, в том месте, где мы живем. Но дома лучше. Просто, ну, все переживается по-другому", - сказала Екатерина.

В том же интервью Кузнецова рассказала об отношениях с гражданским мужем-россиянином и призналась, что стало причиной их разрыва.

