От правительства требуют сделать заявление, причастна ли Россия к хакерской атаке на компьютерную систему аэропортов.

Сегодняшняя кибератака вызвала коллапс в аэропортах Британии - рейсы задерживались или отменялись. Пассажиры часами ждали хоть какой-то информации. Восстановление нормальной работы аэропортов, пишет издание Sky.news, займет несколько дней.

Одна из пассажирок рассказала, что ждет вылета из аэропорта Хитроу в Кейптаун (Южная Африка) с самого утра. При этом проблемы начались еще с момента регистрации на рейс, поскольку она не смогла сделать это онлайн из дома. А посадочный талон она должна была получить на стойке регистрации, однако работники аэропорта не могли выдать ей талон из-за сбоя системы.

Кроме того, из-за подозрительного багажа закрывали терминал и эвакуировали пассажиров из аэропорта ирландского Дублина. Движение транспорта на въезд в аэропорт Дублина также было ограничено, но в конце концов предмет признали безопасным.

Представитель политического течения либеральных демократов требует от правительства сделать заявление о том, причастна ли к кибератаке Россия.

"После вопиющего нарушения воздушного пространства Эстонии правительству необходимо срочно установить, атакует ли сейчас Владимир Путин наши киберсистемы. Если Кремль стоит за этим нападением, которое вызвало хаос в нашем самом оживленном аэропорту, нам нужно быть решительными в своем ответе", - сказал представитель по иностранным делам, член парламента Калум Миллер.

Атака на аэропорты Европы

Напомним, что 20 сентября хакеры атаковали компанию Collins Aerospace - ключевого поставщика цифровых услуг аэропортов Европы и Великобритании. Это парализовало систему регистрации в основных европейских аэропортах, заставив их перейти на ручную обработку данных, и, как следствие, привело к массовым задержкам и отмене рейсов. Автоматизированные системы все еще не работают, продолжается восстановление.

