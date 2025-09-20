Профессор украинской истории Сергей Плохий посетил Национальный банк и Музей денег. По его мнению, украинский шаг должен вернуться в обращение вместо монеты "копейка", которая имеет российские корни.

Сергей Плохий - профессор украинской истории, экс-директор Украинского научного института Гарвардского университета. Недавно профессор Плохий посетил Национальный банк и Музей денег, а также выразил однозначную поддержку инициативе главы НБУ Андрея Пышного по возвращению в обращение украинского шага. По мнению Сергея Плохия, вопрос замены копейки на шаг имеет глубокое значение для идентичности и демонстрирует, как Россия веками навязывала украинцам чужие символы и ценности.

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что сейчас речь идет не просто о реформе денег, а об исторической справедливости и деоккупации денежного обращения. Копейка, которая появилась в Украине вместе с царскими войсками в XVII веке, стала символом "русского мира". Вытеснить ее и возродить шаг - значит укрепить украинскую субъектность и поставить защиту от будущих манипуляций, считает глава Национального банка.

"Для меня возрождение шага - это не только история о завершении денежной реформы. Это о возвращении украинской субъектности, о броне против манипуляций и об укреплении нашего собственного "я"", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним,Сергей Плохий - профессор украинской истории, экс-директор Украинского научного института Гарвардского университета, преподавал в Канаде, где был заместителем директора Центра украинских исторических исследований им. Петра Яцика и основал исследовательскую программу "Религия и культура" Канадского института украинских студий. Он является автором более десяти книг по истории Украины и Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что в Украине могут заменить название разменной монеты "копейка" на "шаг". Это решение зависит от парламента и от политической воли, отметили в Национальном банке.