Православный праздник сегодня в народе получил название Кондрат да Ипат.

21 сентября по новому церковному календарю вспоминают обретение мощей святителя Димитрия (Туптала), митрополита Ростовского, который прославился своей мудростью и праведной жизнью. С этим днем связано немало традиций, поверий и примет, по которым наши предки определяли погоду и строили планы на будущее. Рассказываем, какие обычаи сохранялись до наших дней, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Что за праздник сегодня церковный в Украине - новый и старый календарь

21 сентября (4 октября по старому стилю) православная церковь отмечает обретение мощей святителя Димитрия Ростовского.

В миру Димитрия звали Даниил Савич Туптало. Он родился в 1651 году в местечке Макаров Киевской области, в семье сотника Киевского полка.

Даниил пошел учиться в Киево-Могилянской академии, а в 1668 году принял постриг в Кирилловском монастыре с именем Димитрий. Вскоре он стал иеродиаконом, а затем иеромонахом.

Проповедовать Димитрий начал в Чернигове. В разные годы он был игуменом нескольких монастырей, также много трудился в Киево-Печерской лавре – там составлял жития святых, занимался просветительской деятельностью, боролся с пьянством и расколом. В 1697 году Димитрий возвели в сан архимандрита, и он продолжил служение в Новгородско-Северском монастыре.

После себя святитель оставил богатое литературное наследие: проповеди, духовные драмы, стихи и знаменитые "Четьи-Минеи" - это сборник житий святых в 4 томах. Димитрий был похоронен в Троицком соборе Яковлевского монастыря. Спустя десятилетия были найдены его нетленные мощи, событие сопровождалось многочисленными исцелениями. В его святого в 1760 году была названа крепость на Дону, которая впоследствии стала городом Ростов-на-Дону.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

почитают апостола от 70-ти Кодрата;

священномученика Ипатия, епископа, и Андрея, пресвитера;

святителей Исаакия и Мелетия, епископов Кипрских;

мучеников Евсевия и Приска.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - 21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

О чем помолиться, что нужно и чего нельзя делать сегодня

В этот день к святым обращаются с молитвами о здоровье и исцелении от болезней, святителя Димитрия Ростовского просят о помощи при заболеваниях легких.

В народе день прозвали Кондрат и Ипат - так переиначили имена святых, память которых также совершается сегодня. Этот праздник символизирует завершение земледельческого цикла и открывает новый. Труд сегодня считается обязательным: верят, что усердная работа принесет достаток и благополучие в будущем. По обычаю, в этот удобряют огороды, наводят порядок во дворе, делают уборку в цветниках, красят забор.

Церковь в этот день не одобряет ссор, ругани, нельзя осуждать завидовать и жадничать, отказывать в помощи нуждающимся.

В народе считается, что безделье на Кондрата и Ипата прогоняет из дома достаток и навлекает будущую нищету. На работе также нужно постараться избегать конфликтов - ссоры и агрессия сулят неприятности. В целом же верят: тот, кто сдержит язык и проведет день в труде, привлечет в дом удачу и благополучие. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 21 сентября

По этому дню судят о будущем урожае, осени, зиме и даже весне:

алый рассвет или закат - к сильному ветру и дождям;

иней с утра на траве - жди ненастья;

ясная погода - осень будет теплой;

много паутины на деревьях - к затяжному теплу;

начался листопад - зима будет ранней;

у березы листья желтеют на верхушке - к ранней и теплой весне.

Считается, что если день выдался пасмурный, то погода весь месяц такой будет.

